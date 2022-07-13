اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
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تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار (إنفوجراف)

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:01 ص
تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار (إنفوجراف) تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.
 
تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار
تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
 
وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين  ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

البنزين

السولار

اسعار البنزين

اسعار السولار

اسعار البنزين الجديدة



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