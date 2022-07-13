

وقال الرئيس الأمريكي -في بيان نشر على موقع البيت الأبيض- إنه "في حين أن بيانات التضخم الرئيسي اليوم مرتفعة بشكل غير مقبول، إلا أنها قديمة أيضًا. شكلت الطاقة وحدها ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. ولا تعكس بيانات اليوم التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من الانخفاضات في أسعار الغاز، والتي أدت إلى خفض السعر في المضخة بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو. توفر هذه المدخرات مساحة مهمة للتنفس للعائلات الأمريكية. وسلع أخرى مثل القمح تراجعت بشكل حاد منذ هذا التقرير".



وأضاف "الأهم من ذلك، يوضح تقرير اليوم أن ما يسميه الاقتصاديون "التضخم الأساسى" قد انخفض للشهر الثالث على التوالى، وهو أول شهر منذ العام الماضي حيث بلغ معدل التضخم "الأساسي" السنوى أقل من ستة بالمائة".



وتابع أن "التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحًا لدينا، إنه يضرب كل بلد في العالم تقريبًا. ليس من المريح للأميركيين أن يعرفوا أن التضخم مرتفع أيضًا في أوروبا، وأعلى في العديد من البلدان هناك مما هو عليه في أمريكا. لكنه تذكير بأن جميع الاقتصادات الكبرى تكافح هذا التحدي المرتبط بكوفيد-19، والذي تفاقم بسبب عدوان بوتين غير المنطقى".



وقال بايدن "إن معالجة التضخم هى أولويتي القصوى - نحن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم، وبسرعة أكبر، للسيطرة على زيادات الأسعار. وإليكم ما سأفعله:



أولاً، سأستمر في فعل كل ما بوسعي لخفض سعر الغاز. سأواصل تسريحي التاريخي عن النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي لدينا. سأستمر في العمل مع حلفائنا الأوروبيين لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي - مما يقلل عائدات النفط من بوتين. وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بشكل مسؤول - بالفعل، الولايات المتحدة تنتج 12.1 مليون برميل من النفط يوميًا وهي في طريقها لتحطيم الأرقام القياسية. لكنني سأستمر أيضًا في الإصرار - كما فعلت على وجه السرعة مؤخرًا - على أن التخفيضات فى أسعار النفط يجب أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين في المضخة.

انخفض سعر النفط بنحو 20٪ منذ منتصف يونيو، لكن سعر الغاز انخفض حتى الآن بمقدار النصف فقط. يجب ألا تستخدم شركات النفط والغاز هذه اللحظة كذريعة للربح من خلال عدم تمرير المدخرات في المضخة.



ثانيًا، سأحث الكونجرس على اتخاذ إجراء، هذا الشهر، بشأن تشريع لخفض تكلفة النفقات اليومية التي تلحق بالعائلات الأمريكية، بدءًا من الأدوية الموصوفة إلى فواتير الخدمات العامة إلى أقساط التأمين الصحي ولجعل المزيد في أمريكا.



ثالثًا، سأستمر في معارضة أي جهود يبذلها الجمهوريون - كما اقترحوا خلال هذه الحملة الانتخابية - لجعل الأمور أسوأ من خلال زيادة الضرائب على العاملين، أو وضع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في كتلة التقطيع كل خمس سنوات.



أخيرًا، سأستمر في منح الاحتياطي الفيدرالي المساحة التي يحتاجها لمساعدته في مكافحة التضخم".