اليوم السابع
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بايدن يرد على المشككين: الديمقراطيون يريدون ترشحى فى انتخابات 2024

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:35 ص
بايدن يرد على المشككين: الديمقراطيون يريدون ترشحى فى انتخابات 2024 جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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أصر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء الثلاثاء، على أن الديمقراطيين يريدون منه أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه، ليرد بذلك على المشككين بعد أن أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الناخبين الأساسيين يريدون شخصًا آخر على رأس القائمة في عام 2024.
 
وقال بايدن، عندما سأله أحد المراسلين بالبيت الأبيض، عن رسالته إلى الديمقراطيين الذين لا يريدون أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه: "إنهم يريدونني أن أترشح".
 
وقال "أقرأ استطلاعات الرأي. أنتم يا رفاق كلكم متشابهون. أظهر هذا الاستطلاع أن 92 في المائة من الديمقراطيين سيصوتون لي إذا ترشحت فى الانتخابات ".
 
وكان بايدن يستشهد بإحصاء في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز وسيينا كولدج" أظهر أن 92 في المائة من الديمقراطيين سيصوتون له إذا أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم وكانت المرشحين الأساسيين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.
 
ومع ذلك، فإن ما لم يتطرق إليه بايدن هو أن الاستطلاع، الذي نُشر يوم الإثنين، أظهر أيضًا أن 64 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين الأساسيين قالوا إنهم يفضلون أن يرشح الحزب شخصًا آخر غير بايدن في عام 2024، بينما قال 26 بالمائة أن بايدن يجب أن يكون الرئيس الديمقراطي القادم. 
 
واعتبرت الصحيفة، أن النتيجة كانت غير متوازنة أكثر بين الديمقراطيين الشباب، حيث قال 94 فى المائة من الناخبين الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا أن شخصًا آخر غير بايدن يجب أن يكون مرشح 2024.
 
كان الاستطلاع أوضح علامة حتى الآن على الإحباط والاستياء بين الكثيرين في الحزب تجاه بايدن وزاد فقط من الأحاديث حول المرشحين المحتملين الآخرين.
 
ومع ذلك، فإن بعض الديمقراطيين وحلفاء بايدن شددوا على أن بايدن لا يزال يتفوق على ترامب بنسبة 44 في المائة مقابل 41 في المائة في منافسة افتراضية، وفقًا للاستطلاع.
 

دونالد ترامب

جو بايدن

الانتخابات الرئاسية الامريكية 2024

الانتخابات الامريكية 2024

الانتخابات الامريكية 2020

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى



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