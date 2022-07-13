اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: نواصل العمل مع الحلفاء فى أوروبا لتحديد سقف أسعار النفط الروسى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:14 م
بايدن: نواصل العمل مع الحلفاء فى أوروبا لتحديد سقف أسعار النفط الروسى بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء في أوروبا، في محاولة تحديد سقف أسعار النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي إن محاربة التضخم على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه بادئ ذي بدء، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لخفض سعر البنزين، وسأواصل الإصدار التاريخي للنفط من احتياطاتنا الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، لخفض أرباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بيع النفط. وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بطريقة مسؤولة.

وأشار جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة تنتج بالفعل 12.1 مليون برميل من النفط يوميا، موضحا أنها على المسار الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة