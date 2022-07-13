بايدن: نواصل العمل مع الحلفاء فى أوروبا لتحديد سقف أسعار النفط الروسى

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء في أوروبا، في محاولة تحديد سقف أسعار النفط الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي إن محاربة التضخم على رأس أولوياته، لافتا إلى أنه بادئ ذي بدء، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لخفض سعر البنزين، وسأواصل الإصدار التاريخي للنفط من احتياطاتنا الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، لخفض أرباح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بيع النفط. وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بطريقة مسؤولة.

وأشار جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة تنتج بالفعل 12.1 مليون برميل من النفط يوميا، موضحا أنها على المسار الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية.