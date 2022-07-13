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الكاظمى: العراق اليوم يرسم خطاه بنفسه محليا وإقليميا ودوليا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:49 م
الكاظمى: العراق اليوم يرسم خطاه بنفسه محليا وإقليميا ودوليا مصطفى الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إن العراق اليوم يرسم خطاه بنفسه محليا وإقليميا ودوليا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف رئيس وزراء العراق: أتمنى أن يدرك الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمنا على حل مشكلات البلاد بحلول عراقية.

 

وتابع مصطفى الكاظمى: ممتنون للمساعدة والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة لدعمنا، موضحا أن تشكيل الحكومة العراقية استغرق وقتا طويلا ما آثار إحباط الداخل والخارج.

 

وقال رئيس وزراء العراق، إن لدى العراق الكثير ليقدمه للمنطقة، متابعا: بنينا جسور علاقات مهمة مع المحيط بينها تطوير الربط الكهربائى مع الخليج.

 

وأوضح مصطفى الكاظمي، أن على العراقيين تقوية سلطة الدولة وسيطرتها على انتشار السلاح المنفلت.


مصطفى الكاظمى

العراق

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