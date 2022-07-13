اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:32 م
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القبض على المتهمين بالتعدى على مواطن ووضعه داخل سيارة ببورسعيد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:15 م
القبض على المتهمين بالتعدى على مواطن ووضعه داخل سيارة ببورسعيد حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على شخص ودفعه داخل إحدى السيارات ببورسعيد.
 
بالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مالك فاترينة لبيع السجائر – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وباستدعائه قرر بقيام (شخصين– مقيمان بدائرة قسم شرطة العرب) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ودفعه داخل السيارة الخاصة بهما وتركه بدائرة قسم شرطة المناخ، وذلك لوجود خلافات بينهما على قيمة شراء علب السجائر من الفاترينة الخاصة بالمجنى عليه.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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