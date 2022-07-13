الغروب على شاطئ العريش.. مشاهد ساحرة لاختفاء الشمس خلف الأمواج.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نقل تلفزيون اليوم السابع من على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، مشاهد للحظة غروب الشمس خلف أمواج البحر الأبيض المتوسط .





وتعد لحظات الغروب من امتع اللحظات التى يحرص زوار شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مشاهدتها وتوثيقها وتجمع بين زرقة أمواج البحر وهدوء الأمواج ونعومة الرمال على الشاطئ .

ويتميز شاطئ العريش بشمال سيناء، أنه من أحد أنظف الشواطئ الطبيعية على ساحل البحر المتوسط، ويمتد حوالي 10 كيلومترات، ويقسم لمناطق تبدأ من الغرب بالمساعيد وظلال النخيل، مرورا بمناطق وسط المدينة حيث شاطئ الايوبى وغرناطة وصولا لشاطئ حى ابو الصقل ثم شاطئ الريسة .

ويعد شاطئ العريش على امتداده متاح الدخول بالمجان ويقضى أهالي المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل .

ووفقا لبيانات محافظة شمال سيناء، إن أهم شواطئ محافظة شمال سيناء بمدينة العريش هى من الغرب للشرق "المساعيد و ظلال النخيل والايوبى والخلفاء وغرناطة وأبو صقل والريسة".

تكلفة زيارة الشاطئ كما يؤكد القائمين عليه لاتذكر، فهو شاطئ مجانى لمن يحضر شمسيته وأدوات معيشته الشخصية نهارا، ومن يفضل الجلوس على رماله ليلا، والتكاليف العادية لمن يحتاج لخدمات من أماكن تقديم الخدمات من مأكولات ومشروبات، بينما أسعار الشاليهات تبدأ من 150 جنيها لليلة الواحدة .

ومن داخل محافظة شمال سيناء متاح الوصول لمناطق شاطئ العريش عن طريق مواصلات السرفيس العامة التى تتراوح أجرتها فى المشوار الواحد مابين 250 قرشا إلى 5 جنيهات، والأجرة " التاكس" بـ10 جنيهات للمشوار الواحد.





اختفاء-الشمس







الغروب-على-شاطئ-العريش







جمال-الغروب







شاطئ-العريش







منظر-روعة



