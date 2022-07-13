الغرفة التجارية بالجيزة تؤكد انتظام العمل فى مخابز المحافظة

كتب - إسلام سعيد

أعلن محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، أن غرفة العمليات بالغرفة التجارية والتى تم تشكيلها لمتابعة شكاوى الاعضاء خلال عيد الاضحى لم تتلقى أية شكاوى بخصوص نقص الوقود والمحروقات وأن العمل مستمر ومنتظم بكافة مخابز المحافظة ومحطات الوقود بها.

وأشار امبابى في بيان له اليوم، أنه بالتواصل مع أصحاب المخابز من أعضاء الغرفة وشعبة المخابز أكدوا أن العمل بالمخابز لم يتأثر بقرار تحريك الوقود وأنهم فى انتظار قرارات وزارة التموين بشأن التكلفة الجديده بعد زيادة أسعار المحروقات بالإضافة إلى التواصل مع شعبة المواد الغذائية للاطمئنان على انتظام صرف السلع التموينية من منافذ صرف السلع وفروع جمعيتى بالمحافظة.

وناشد محمد امبابى رئيس تجارية الجيزة الحكومة بضرورة التنسيق المسبق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل زيادة أسعار المحروقات لضمان قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج باسعار مناسبة والحفاظ علي مستوي الطلب علي المنتجات المعروضة في السوق المحلي والمنافسة في الاسواق العالمية عند تصدير منتجاتنا.

واوضح امبابى أن وزارة التموين أكدت على توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة وأن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون آي تكدس أو زحام، وأكدت على انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز مستودعات البوتاجاز والمجمعات الاستهلاكية.