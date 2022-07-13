اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:43 م
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الصحة: إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة بالجمهورية لاكتشاف تحورات كورونا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:24 م
الصحة: إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة بالجمهورية لاكتشاف تحورات كورونا الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لاكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس الكورونا الوافدة إلى البلاد.
 
وأضافت الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع أنه تم ربط المعامل المركزية بوزارة الصحة بجميع أجهزة المعامل بالمحافظات على برنامج إلكتروني موحد وتم إضافة أكثر من 78 جهازا PCR جديد وتوزيع أكتر من 100 جهاز سريع لفحص الكورونا (ID NOW) في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحى.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة والسكان

نانسى الجندى

فيروس كورونا

كورونا



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