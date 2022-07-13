التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالإسماعيلية.. تعرف عليها

وكلف محافظ الإسماعيلية القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية والتاكسى.

وشدد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة علي عدم السماح باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.

وجاءت زيادة التعريفة الجديدة بعد رفع أسعار السولار والبنزين بقيمة 50 قرشًا، عدا بنزين 95 ستتم زيادته بقيمة 100 قرش.

وقامت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المجاورة لوضع تعريفة ركوب موحدة بين محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

نوهت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة، خلال بيان صادر عنها، قبل قليل، إنها قامت بالتواصل مع غرف عمليات المحافظات المجاورة، بهدف تنسيق توحيد أسعار المواصلات الإقليمية ذهاب وعودة من وإلى الإسماعيلية، وذلك أسوة لما هو متبع في المحافظات.

وعقد اجتماع طارئ برئاسة المهندس أحمد عصام نائب محافظة الإسماعيلية مع كافة الأجهزة المعنية لوضع التصور النهائى للأسعار مع التنسيق مع محافظات الإقليم لتوحيد أجرة السفر ذهاب وعودة من وإلى الإسماعيلية.

ومن جهة أخرى قامت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بنشر فرق استقصاء ورصد لمتابعة العمل داخل موافق الإسماعيلية الداخلية والإقليمية وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود عقب إعلان التعريفية الرسمية للركوب.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولات لاحتكار الموادر البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأى صورة.

جاء ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

كما طالب وزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة بالتنسيق بين كافة المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع تعليقها بكافة المواقف وتكون بصورة واضحة.