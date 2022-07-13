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لجنة التسعير: تحريك سعر السولار إلى 7.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:05 ص
لجنة التسعير: تحريك سعر السولار إلى 7.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر البنزين - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022.
 
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
 
وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين  ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
 
 

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