الاتحاد الأوروبى: على ليتوانيا السماح للبضائع الروسية بالمرور نحو كالينينجراد

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه على ليتوانيا السماح للبضائع الروسية بالمرور نحو إقليم كالينينجراد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تعرقل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشرط تفتيش السفن لمنع تهريب الأسلحة وتخلى كييف عن الاستفزازات.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ، إن الألغام في مياه أوكرانيا وخطر القصف من قواتها من أهم التهديدات التي تواجه السفن في مياه البحر الأسود.

وفي سياق تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن المقاتلات الروسية أسقطت 4 مقاتلات جوية أوكرانية، وتدمير 9 مسيرات أوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونجحت أيضا في تحييد أكثر من 420 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية.. وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين.