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الأرصاد تحذر المصطافين بمحافظات البحر المتوسط: الأمواج ترتفع لـ2.5 متر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:37 م
الأرصاد تحذر المصطافين بمحافظات البحر المتوسط: الأمواج ترتفع لـ2.5 متر محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود رضا الزاملى

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حذر محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المصطافين بسواحل البحر المتوسط من التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج، لأن ارتفاع الأمواج سيصل إلى 2.5 متر على الشاطئ.
 
وأضاف مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن ذروة الأمواج كان اليوم الأربعاء وكذلك غدًا الخميس وتمت الاستجابة السريعة للتحذير، مؤكدًا أن غرف الأزمات في المحافظات المطلة على البحر المتوسط تلقت التحذير وتعاملت معه على الفور. 
 
وأشار إلى أنه بالفعل تم إغلاق عدد من الشواطئ ورفع الراية السوداء لمنع النزول في الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن البحر الأحمر الأمواج سترتفع لكن لم تشكل خطورة كما هو الحال في البحر المتوسط، ودرجات الحرارة ستكون مرتفعة هذه الأيام نتيجة للرطوبة.

الأرصاد

محافظات البحر المتوسط

الأمواج

شواطئ البحر المتوسط

الأمواج بشواطئ المتوسط



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