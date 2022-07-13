اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:35 ص
أكرم القصاص
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"إيه بى سى نيوز": فنزويلا اعتقلت 3 أمريكيين فى وقت سابق من العام الحالى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:00 ص
"إيه بى سى نيوز": فنزويلا اعتقلت 3 أمريكيين فى وقت سابق من العام الحالى الأمن الفنزويلى
أ ش أ

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ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن السلطات الفنزويلية اعتقلت 3 أمريكيين في وقت سابق من العام الجاري.
 
وأوضحت الشبكة أن سبب الاعتقال يعود لمحاولة هؤلاء المواطنين الأمريكيين دخول البلاد بشكل غير قانوني، مضيفة أنهم يواجهون الآن أحكام سجن طويلة في فنزويلا. 
 
ولفتت الشبكة إلى أن السلطات الفنزويلية اعتقلت محامياً من ولاية كاليفورنيا ومبرمج كمبيوتر من ولاية تكساس أواخر مارس الماضي، كما تم القبض على أمريكي ثالث في يناير 2022 أيضاً بدعوى دخوله البلاد بشكل غير قانوني.

فنزويلا

الشرطة الفنزويلية

اعتقال امريكيين فى فنزويلة

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