اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:37 م
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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بين عائلتين بقنا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:37 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بين عائلتين بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

 

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من، حمدي. ع، 50 عاماً، و دردير ر، 20 عاما، وكلثوم. س، 32 عاماً، بطلقات خرطوش، وتم نقلهم لمستشفى فرشوط المركزى لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

 

 

 

 


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