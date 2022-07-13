إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بين عائلتين بقنا

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة بقرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من، حمدي. ع، 50 عاماً، و دردير ر، 20 عاما، وكلثوم. س، 32 عاماً، بطلقات خرطوش، وتم نقلهم لمستشفى فرشوط المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

