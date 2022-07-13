إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بمفارق خزان أسوان.. الأسماء

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، الأربعاء، بمنطقة الخزان شرق بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمفارق طريق الخزان من الجهة الشرقية وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: "خيرية إبراهيم حسن 70 سنة، إلهام إبراهيم حسن 62 سنة، زينب حسين صلاح 12 سنة، مها إبراهيم حسن 60 سنة، فريدة يحيى أيمن 45 سنة، أنصاف إبراهيم حسن 67 سنة، نور وائل فاروق 12 سنة، لمياء حمد فوزي 35 سنة، ملك أحمد طارق 7 سنوات، رحيل أحمد طارق 3 سنوات، جنى حسين صلاح 7 سنوات، دينا سمير عبد الله 20 سنة، رشا شوقى إبراهيم 42 سنة، محمد محمود على 57 سنة، نجوى محمد ابراهيم 65 سنة".