إصابة مواطن بعدة طعنات بسبب خلافات على قائمة منقولات زوجية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب مواطن بعزبة كرم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية بعدة طعنات من الخلف على يد زوج بسبب قائمة منقولات الزوجية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد عن مشاجرة قام على خلفيتها شخص 24 عاما من عزبة كرم أشمون المنوفية ويعمل بمصنع رخام بمدينة السادات بطعن ي. إ. ا 45 سنة من عزبة كرم، أشمون، المنوفية ويعمل في زراعة الموز بطعنه عدة طعنات ،حيث نشب خلاف علي قيمة قائمة المنقولات الخاصة ببنت زوجة المجني عليه وبين زوجها وتم نقل المصاب إلى العناية المركزة بمستشفى العربي تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.