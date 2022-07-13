اليوم السابع
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ألوك شارما لجارديان: ملتزم بملف المناخ حتى نهاية رئاسة بريطانيا لكوب 26 بنوفمبر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:38 م
ألوك شارما لجارديان: ملتزم بملف المناخ حتى نهاية رئاسة بريطانيا لكوب 26 بنوفمبر ألوك شارما
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ألوك شارما ، الوزير البريطاني الذي قاد قمة المناخ COP26 العام الماضي سيبقى في منصبه لقيادة مفاوضات المناخ الدولية للأشهر القليلة المقبلة الحاسمة، على الرغم من الاضطرابات داخل داونينج ستريت.
 
وقال شارما، لصحيفة "الجارديان" إنه يركز على مواصلة العمل اللازم لتعزيز التقدم المحرز في قمة المناخ COP26 للأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر الماضي.
 
واتفقت الحكومات من جميع أنحاء العالم في جلاسكو على الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للبلدان للتوصل إلى تخفيضات الانبعاثات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
 
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تظل المملكة المتحدة مسئولة عن مفاوضات المناخ الدولية حتى المؤتمر المقبل للأطراف، المقرر عقده في مصر في نوفمبر.
 
وقال شارما لصحيفة "الجارديان": "أنا ملتزم تمامًا بهذا الدور حتى نهاية رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر ، ويظل تركيزي على ضمان وفاء الدول بالوعود التي قطعتها على نفسها في التوقيع على ميثاق جلاسكو للمناخ. قد يتغير القادة السياسيون والحكومات ، لكن عزمنا على تحقيق طموح الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية يجب ألا يتغير. العمل في هذا العقد سيحدد مستقبل كوكبنا ".
 
وأوضحت الصحيفة أن شارما الآن هو أحد الوزراء الأطول خدمة في هذه الحكومة ، بعد سلسلة الاستقالات. وقبل توليه منصب Cop26 بدوام كامل في أوائل عام 2021 ، كان وزير الأعمال ، ووزير التنمية الدولية سابقًا.
 
ولم يؤيد أي مرشح في سباق القيادة. في إشارة محتملة إلى الكيفية التي ينظر بها أعضاء حزب المحافظين إلى دوره ، فقد جاء في كثير من الأحيان في أسفل قائمة الوزراء المفضلين في مجلس الوزراء على موقع ConservativeHome الإلكتروني.
 
وحذر شارما في وقت سابق من هذا العام من أن أي تخفيف للالتزامات بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيكون "عملاً من أعمال إيذاء النفس الوحشي" ، حيث ناقشت الحكومات العودة إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والحرب في أوكرانيا.
 
وتفهم الجارديان أن الحكومة المصرية تم إحاطتها باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ، وأنه قد تتم مناقشتها في اجتماع محتمل للمسئولين المصريين مع شارما الأسبوع المقبل في برلين.
 
قال اللورد أدير تيرنر، الرئيس السابق للجنة المملكة المتحدة المعنية بتغير المناخ ، والرئيس الحالي للجنة انتقالات الطاقة ، إنه يجب على المملكة المتحدة متابعة التزاماتها الصفرية الصافية أو المخاطرة بسمعتها في الريادة المناخية على المسرح العالمي ، التي اكتسبتها في قمة Cop26.

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