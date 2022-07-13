أسعار النفط تسجل 99.97 دولار لبرنت و95.27 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 99.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 95.27 دولار للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن 14 شركة حصلت على عقود فى أحدث بيع للنفط من الاحتياطى البترولى الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التى عززتها ردود الأفعال على الغزو الروسى لأوكرانيا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مارس، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفي أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالي 39 مليون برميل.

وأعلنت المؤسسة الليبية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءى البريقة والزويتينة، لافتة إلى أن الناقلة "إيبلا" في طريقها لتحميل شحنة من المكثفات بعد قبولها فنيا من شركة سرت.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان له إنه "بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءى البريقة الزويتينة، في خطوه تتبعها خطوات".

وأضاف: "يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة".

وتابع: "طيلة الأيام الماضية جرى التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، ونتج عن هذه المفاوضات الوصول إلى قناعة من أهمية شحن المكثفات، لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية، وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة".

وطمأنت المؤسسة السوق النفطية من أن ليبيا مستمرة في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي.