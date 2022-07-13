اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. العنب من 5 لـ8.5 جنيها

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:00 ص
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. العنب من 5 لـ8.5 جنيها عنب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 13-7-2022 ، انخفاضا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض،  خاصة من البطيخ والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف الفاكهة بسوق العبور .

البرتقال من 3 لـ 5 جنيها .

الليمون من  8 لـ 18 جنيها .

عنب بناتى أصفر من 5 لـ 8.5  جنيها .

تفاح مصري من 4 لـ 9 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 لـ29 جنيها.

جوافة من 4 لـ10 جنيهات.

مانجو زبدة من 13 لـ 17 جنيها.

مانجو سكرى من 15 لـ 20 جنيها .

فراولة من 7 لـ 11 جنيها.

بطيخ من 18 لـ 24 جنيها .

كانتلوب من 3 لـ 6 جنيها.

خوخ عرايشى من 4 لـ 10 جنيه.

برقوق ياباني من 15 لـ 20 جنيها.


سعر البرتقال

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة

سوق العبور

سعر البرقوق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة