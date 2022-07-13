أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. العنب من 5 لـ8.5 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 13-7-2022 ، انخفاضا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، خاصة من البطيخ والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف الفاكهة بسوق العبور .

البرتقال من 3 لـ 5 جنيها .

الليمون من 8 لـ 18 جنيها .

عنب بناتى أصفر من 5 لـ 8.5 جنيها .

تفاح مصري من 4 لـ 9 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 لـ29 جنيها.

جوافة من 4 لـ10 جنيهات.

مانجو زبدة من 13 لـ 17 جنيها.

مانجو سكرى من 15 لـ 20 جنيها .

فراولة من 7 لـ 11 جنيها.

بطيخ من 18 لـ 24 جنيها .

كانتلوب من 3 لـ 6 جنيها.

خوخ عرايشى من 4 لـ 10 جنيه.

برقوق ياباني من 15 لـ 20 جنيها.