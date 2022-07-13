أسعار الخضار تواصل الاستقرار والبطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

تواصل أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء ، 13-7-2022 مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ ايام عيد الاضحى ، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.25 جنيها والكوسة 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 1.75 إلى 3.75 جنيه، والرومى 1.75 إلى 2.75 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.75 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيه والخيار الصوب 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 17 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.