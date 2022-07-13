اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضار تواصل الاستقرار والبطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات

الأربعاء، 13 يوليه 2022 06:00 ص
أسعار الخضار تواصل الاستقرار والبطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات بطاطس ـ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء ، 13-7-2022 مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ ايام عيد الاضحى ، والبطاطس 2.5 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.25 جنيها والكوسة 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 1.75 إلى 3.75 جنيه، والرومى 1.75 إلى  2.75 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.75 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامى 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5 جنيه والخيار الصوب 4 إلى 6 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 17 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الخضار

سوق العبور

سعر الطماطم

سعر الخيار

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

بعد ذبح الأضحية.. قطعيات اللحوم وما يناسب كل أكلة.. بيت الكلاوى لأفضل قطع "ستيك وفيليه".. والإنتركوت ينضج بسرعة.. والزند للطبخ بالخضار.. و"هبرة البطن" للإسكالوب.. وطبيب: ليس كل لحم رائحته كريهة "يبقى حمير"

السبت، 09 يوليه 2022 05:00 م

تحرك طفيف لبعض أصناف الخضار فى الأسواق والطماطم تواصل الهبوط

الخميس، 07 يوليه 2022 06:00 ص

الطماطم بـ4 جنيهات.. جولة فى سوق الخضار بالمنيا "بث مباشر"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:50 ص

شعبة الخضار: المعروض الكبير يساهم فى ضبط الأسعار بالأسواق

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة