اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

12شخصًا يُغادرون المستشفى بعد إسعافهم جراء حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:41 ص
12شخصًا يُغادرون المستشفى بعد إسعافهم جراء حادث تصادم ميكروباص بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر 12 شخصًا مستشفى بلبيس المركزي والتأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء؛ بعد تلقي الإسعافات اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في طريق بلبيس – العاشر من رمضان، أمام محطة كهرباء العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، بينهم 7 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، مُقيمن في قرية شبرا السلام التابعة لمركز شرطة منيا القمح، أصيبوا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم للمصيف بإحدى المحافظات، فيما جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان، ونقل 14 مصابًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين جميعًا وخروجهم باستثناء 3 حالات تم تحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وحالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.



 


الشرقية

بلبيس

حادث تصادم طريق بلبيس العاشر المصيف

منيا القمح



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة