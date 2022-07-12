12شخصًا يُغادرون المستشفى بعد إسعافهم جراء حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

غادر 12 شخصًا مستشفى بلبيس المركزي والتأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء؛ بعد تلقي الإسعافات اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.



كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل في طريق بلبيس – العاشر من رمضان، أمام محطة كهرباء العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، بينهم 7 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، مُقيمن في قرية شبرا السلام التابعة لمركز شرطة منيا القمح، أصيبوا بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم للمصيف بإحدى المحافظات، فيما جرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان، ونقل 14 مصابًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.



تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين جميعًا وخروجهم باستثناء 3 حالات تم تحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وحالة واحدة تم تحويلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.







