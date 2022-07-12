وكيل "صحة دمياط": تقديم الخدمات الطبية لـ 11 ألف مواطن خلال أيام العيد

دمياط - فريق المحافظات

أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية داخل المحافظة، لافتا إلى أنه تم التنبيه على تواجد كافة الأطقم الطبية وفرق التمريض ومنع الإجازات، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتعامل مع أية حالات طوارئ يتم رصدها.

أضاف وكيل صحة دمياط، أن مستشفيات المحافظة قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 11800 مواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه تم استقبال 9500 مريض بأقسام الاستقبال، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 200 مواطن داخل غرف العناية المركزة، مشيرا إلى أنه تم استقبال 175 رضيع داخل حضانات الأطفال، فضلا عن تقديم خدمات الغسيل الكلوى لأكثر من 850 مواطن.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم إجراء 130 عملية جراحية طوارئ، بالإضافة إلى استقبال 845 مواطن بالأقسام الداخلية لمستشفيات المحافظة. وشدد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذا الأمر يأتى فى إطار خطة مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه يتم متابعة تقديم تلك الخدمات على مدار اليوم بواسطة فرق المرور بمديرية الشئون الصحية، وكذلك غرفة العمليات التى تم إعدادها داخل المديرية لمتابعة الأمر.