اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة المالية الروسية: فائض الميزانية منذ يناير 2022 يصل لـ1.37 تريليون روبل

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:10 م
وزارة المالية الروسية: فائض الميزانية منذ يناير 2022 يصل لـ1.37 تريليون روبل البنك المركزى الروسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغ فائض الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، وفقًا للتقديرات الأولية، 1.37 تريليون روبل أي 23 مليار دولار، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت إحصائيات وزارة المالية الروسية، أن إيرادات الموازنة تجاوزت 14 تريليون روبل وبلغت 56% من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي "حول الموازنة الاتحادية لعام 2022 وللفترة التخطيطية 2023-2024".

وأوضحت إحصائيات وزارة المالية الروسية، أن النفقات بلغت 12.6 تريليون روبل أو 53.4% من إجمالي حجم نفقات الميزانية الفيدرالية.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة