هيئة الدواء تقدم روشتة الوقاية من "النقرس".. تعرف عليها

قدمت هيئة الدواء المصرية، عدد من النصائح الهامة للوقاية من النقرس، حيث جاءت النصائح كالتالى:
1- اختيار المشروبات الصحية.
2- يُنصح بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.
3- تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات مثل اللحوم الحمراء وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة.
4 - ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن
وقالت هيئة الدواء المصرية: تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.
وأضافت هيئة الدواء: الحفاظ على وزن يقلل من مخاطر النقرس، وهو ما يتطلب ممارسة أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة