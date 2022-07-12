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هيئة الدواء تقدم روشتة الوقاية من "النقرس".. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:50 م
هيئة الدواء تقدم روشتة الوقاية من "النقرس".. تعرف عليها هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية، عدد من النصائح الهامة للوقاية من النقرس، حيث جاءت النصائح كالتالى:
 
1- اختيار المشروبات الصحية.
 
2- يُنصح بتقليل المشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، واستبدالها بشُرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.
 
3- تجنب الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من البيورينات مثل اللحوم الحمراء وهناك بعض المأكولات البحرية الغنية بالبورينات، مثل الأنشوجة والسردين والمحار والسلمون والتونة.
 
4 - ممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن
 
وقالت هيئة الدواء المصرية: تُعد منتجات الألبان قليلة الدسم مصدرًا أفضل للبروتين بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالنقرس.
 
وأضافت هيئة الدواء: الحفاظ على وزن يقلل من مخاطر النقرس، وهو ما يتطلب ممارسة أنشطة خفيفة، مثل المشي والسباحة، والتي لا تُجهِد المفاصل.
 
 
 

 


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