اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:14 م
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نائب محافظ المنيا يتابع حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية منسافيس

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:48 م
نائب محافظ المنيا يتابع حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية منسافيس نائب المحافظ فى جولة بقرية منسافيس
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ المتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة واتخاذ اللازم حيال تلك المشكلات وإيجاد حلول سريعة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوى لأهالي قرية منسافيس التابعة لمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، بشأن تضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل، مما يلحق بهم الضرر، وعلى الفور وجه محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بالتوجه للمعاينة على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المشكلات.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد "ابوزيد" قرية منسافيس بمركز ابوقرقاص، وتمت المعاينة على الطبيعة ونقل توجيهات المحافظ، بسرعة دفع سيارات لشفط المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري، والوحدة المحلية بنطاق المركز، لسرعة شفط المياه والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

وفى نفس السياق، تابع نائب محافظ المنيا، الخدمات المقدمة للمواطنين بمنظومة القطاع الصحي، بمستشفيات مراكز (ابوقرقاص – ملوي - دير مواس)، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة لكافة فئات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى.

ووجه "أبو زيد" وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص مستشفى ابوقرقاص العام، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بكامل جودتها وبكفاءة عالية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته، بالمرضى داخل مستشفيات (ابوقرقاص العام – ملوي التخصصي – ديرمواس المركزي)، لتقديم أوجه الرعاية النفسية والمعنوية، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوى، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال.

ونقل "ابوزيد" تهاني محافظ المنيا، لكافة المرضى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية للتواجد الميداني على أرض الواقع للاستماع لشكاوى ومتطلبات المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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