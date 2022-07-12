محافظ المنيا: المجازر الحكومية تستقبل 1292 رأس ماشية متنوعة

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار أعمال مديرية الطب البيطرى في استقبال لحوم الأضاحي بالمجازر الحكومية، خلال رابع أيام عيد الأضحى، حيث تم ذبح 1292 رأس ماشية متنوعة ما بين (أبقار – جاموس – ضأني – ماعز)، بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

أشار المحافظ، إلي أنه تم تخصيص 38 مجزرا حكوميا للعمل طوال أيام عيد الأضحى، لاستقبال لحوم الأضاحي الخاصة بالأهالي وتقديم كافة الخدمات بالمجان، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم استقبال 1292 رأس ماشية متنوعة بالمجازر الحكومية، منها 1146 ابقار، و104 جاموس، و 37 ضانى وجمال، 5 ماعز، مؤكداً على استمرار العمل لاستقبال الأضاحي وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.