نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمركز بسيون.. صور

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بسيون، وذلك لتفقد اعمال النظافة العامة والاشغالات على الطرق العامة والرئيسية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على الاجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأعمال الإزالة فى المهد ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية بنطاق المركز.

رافقه خلال الزيارة السيد اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون والسيد ابو طالب رئيس الرقابة والمتابعة بمركز بسيون حيث تفقد مدينة بسيون وقريتى ابوحمر وقرانشو.

وطالب نائب المحافظ بالتصدى لمخالفات المبانى والتعديات علي الرقعة الزراعية بكل حزم واحالة المخالفين للتحقيق.