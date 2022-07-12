ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8300 طن تشمل : 4900 طن كوارتز و 200 طن يوريا و 3200 طن بضائع متنوعه، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7774 طن تشمل : 6500 طن خردة و 200 طن ابلاكاش و 100 طن خشب زان و 200 طن أرز و 474 طن معدات و 300 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 986 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50243 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260120 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 739 شاحنة.