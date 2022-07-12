مستشفيات دمياط تعمل بانتطام وبكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى

دمياط معتز الشربيني

شهدت جميع مستشفيات دمياط انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوي تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأعلن الدكتور أحمد عريف مدير عام مستشفي رأس البر المركزي انتظام العمل بالعيادات الخارجية ومركز لقاح كورونا بالمقر المؤقت لمستشفي رأس البر المركزي في أيام عيد الأضحى المبارك وتواجد الطاقم الطبي بأكمله بالمستشفى، مشيرًا إلى زيارات مفاجأة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف العزب وكيل مديرية الصحة بدمياط.

وأضاف الدكتور عمرو شاهين مدير عام مستشفي الزرقا انتظام جميع العاملين بأقسام مستشفى الزرقا علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنهم يؤدون ملحمة رائعة لخدمة المترددين من المرضى بكثافة مضاعفة عن الأيام العادية دون كلل أو ملل وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث سجل ما يقارب 400 حالة يوميا متضمنة حوادث السير والمركبات والدراجات البخارية.