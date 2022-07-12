وكيل صحة دمياط يتفقد المستشفيات واستقبال 300 حالة داخل أقسام الطوارئ

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عددا من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، وتضمنت الجولة زيارة لمستشفى دمياط العام، وتابع وكيل صحة دمياط أثناء جولته سير العمل داخل أقسام الطوارئ والاشعة والعناية المركزة والحضانات والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بالمستشفى وكذلك أعضاء فرق التمريض.

وأكدت أخصائية رسمية أن مستشفى دمياط العام قد استقبلت 276 مواطن بقسم الاستقبال تم حجز 17 حالة بقسم العناية المركزة، فيما تم حجز 6 حالات أخرى بغرف عناية الأطفال، فضلا عن دخول 13 طفلا مبتسرين داخل حضانات المستشفي.

وأكدت الإحصائيات أيضا أنه تم تقديم 82 جلسة غسيل كلوى، إلى جانب إجراء 10 عمليات طوارئ

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والذى بدأ تسجيل اصابات جديدة له، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل حجز حالات مصابة بالمستشفيات حتى الان، مشددا على ضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الطبية خاصة مع رفع درجة الاستعداد القصوى التى تطبقها المحافظة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك.