محافظ الغربية يحيل مدير مستشفى زفتى وطاقم الطوارئ للتحقيق لإهمالهم فى العمل

أحال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدير مستشفى زفتي وطاقم الطوارئ للتحقيق بسبب الإهمال وتقاعس الفريق الطبي عن أداء مهام عملهم.

جاء ذلك أثناء زيارة المحافظ لأحد السائقين بمستشفى زفتى العام على إثر إصابته في حادث انقلاب لودر حال قيادته، وأثناء الزيارة لاحظ المحافظ حالة من الإهمال الطبي في طاقم الطوارئ، مع تغيب مدير المستشفى، مما أدى إلى وجود المريض في الطوارئ لمدة نصف ساعة دون كشف أو الاهتمام بوضعه الصحي موجها وكيل وزارة الصحة بإحالة المدير وطاقم الطوارئ للتحقيق ومتابعة الوضع داخل المستشفى.

وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع المحافظة حيث تفقد المحافظ مراكز (المحلة الكبرى، سمنود، السنطة، زفتى).

بدأ محافظ الغربية جولته في المحلة الكبرى بمتابعة أعمال النظافة والتجميل والرصف وقام بتوجيه رؤساء المراكز والمدن بالتواصل مع الشركات المسؤولة عن الرصف لسرعة نهو الأعمال بعد نهاية أجازه عيد الأضحى المبارك، كما تفقد المحافظ النقطة الوسيطة المؤقتة بالوزارية لتجميع القمامة موجهاً رؤساء حي أول وثان بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن نقل القمامة بسرعة الانتهاء من إزالة كافة القمامة، وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام.

وتابع المحافظ جولته في سمنود حيث تفقد المحافظ أعمال النظافة والتجميل موجهاً رئيس مركز ومدينة سمنود بعمل حملة نظافة يومية على طريق طنطا المنصورة، كما قام بتفقد الجامعة التكنولوجية ومسار العائلة المقدسة، وخلال الجولة تم إزالة إشغالات المقاهي المتعدية على الطريق.

وتابع رحمي جولته في زفتى بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي حيث تفقد (نقطة شرطة نهطاي ، الحماية المدنية، مركز تنمية الأسرة والطفولة، مدرسة التعليم الأساسي، مركز الشباب، الكورنيش، الأسواق، الموقف).

واختتم المحافظ جولته في السنطة، حيث قام بتفقد عدد من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، موجهاً رئيسة المدينة بوضع تصور لإقامة أسواق حضارية داخل المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.