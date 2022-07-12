محافظ الشرقية: نستعد لتدشين "الحى الحكومى" لتفريغ الزقازيق من الزحام

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نستعد لتدشين "الحى الحكومى" بغرض تفريغ العاصمة الزقازيق من المصالح والدواوين الحكومية والقضاء على الزحام وتقدم الخدمة بأفضل صورة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تأسيس الحى الذكى وسيكون فيه كل الخدمات تعمل به إلكترونيا، وتجهيزه بكافة التجهيزات وأعمال الترفيق ليكون بمثابة نقلة جديدة تضاف إلى منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تقدمت بأكثر من موقع مقترح فى أطراف الزقازيق وموقع بالقرب من بلبيس، لتنفيذ المشروع فيه لمجلس الوزراء، وحيث حاليا يعكف الاستشاريين القائمين على تنفيذ المشروع، دراسة المواقع المقدمة واختيار الافضل فيهم لتنفيذ فيه، حيث يتم دراسة من حيث سرعة الوصول وشبكة الطرق والمرافق وسرعة تنفيذ شبكة الذكية، واستيعاب المشروع للمخطط الموضوع.

وأكد وفور الإعلان عن الموقع الذى سيتم التنفيذ فيه، سيتم البدء فى المشروع والانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع لكونه ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.