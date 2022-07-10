فحص 490 طلب لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بنسبة إنجاز 100% بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال النصف الأول من العام الجارى ، لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة ، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

أكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على إحتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

وفى سياق متصل أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلي أن الإدارة خلال النصف الأول من العام الجارى إستقبلت 5206 طلب لإستخراج شهادات الأستبيان توضح أبعاد قطع الأرض الخاصة ، بالإضافة لعدد (109) طلب مرحل من العام السابق ، تم الإنتهاء من تنفيذ (5315) شهادة بنسبة (102%) ، مشيرة إلي أنه تم الإنتهاء من فحص 490 طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز (100%) وذلك حرصاً من المواطنين علي الدخول تحت مظلة الدولة والقانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التصالح والتقنين ، فضلاً عن قيام الإدارة بالمساهمة في الرفع المساحى وتوقيع الإحداثيات على خرائط ورقية لعدد من المشروعات كالتالى (أماكن إنتظار السيارات المقترحة - نفق مزلقان كشك الصحافة ومزلقان كفر بلاسى بفاقوس – توسعة طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعى – موقف أبو خليل – كوبرى مشاة الشبانات –تطوير وتعديل طريق بلبيس ) بنطاق المحافظة.

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) و استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.