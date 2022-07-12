محافظ أسوان يقرر إغلاق 17 منشأة غذائية مخالفة وإعدام 463 كجم أغذية متنوعة

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت اللجنة المشتركة لمتابعة الأسواق وأماكن تقديم الأطعمة والوجبات والمأكولات والتى تضم الجهات المعنية بمحافظة أسوان، جهودها خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالمرور المفاجئ على المطاعم ومعامل تجهيز الوجبات الجاهزة والمخابز والسوبر ماركت والمولات والمنشأت المختلفة للتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة ذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية بمختلف المراكز والمدن.

وفى نفس السياق وبناءاً على تقارير المرور الميدانى للجنة المشتركة برئاسة العميد أحمد عز والذى أشار إلى أن محافظ أسوان أصدر توجيهاته بالغلق الإدارى لـ 17 منشأة مخالفة، بجانب إعدام 463 كجم أغذية متنوعة، لافتاً إلى أنه تم أيضاً ضبط 150 كجم من الفراخ و 100 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 80 لتر زيوت وعصائر ومشروبات فاسدة، بجانب تحرير 41 محضر جنح صحية.

وأضاف أحمد عز بأنه لوحظ للجنة المشتركة إلتزام العديد من المنشأت المختلفة الأخرى بعرض منتجاتهم المتنوعة من الأطعمة والمأكولات والمشروبات بالجودة الصحية المطلوبة من سلامة صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

فى السياق، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا أحد فوق القانون حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشفافية ، لأن سلامة وصحة المواطن الأسوانى فوق أى إعتبارات.