لليوم الرابع على التوالى.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد فى العيد.. فيديو وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد ، رصد خلاله إقبال المصطافين الكبير على الشواطئ في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

واستمر الأهالي والزوار من كافة المحافظات المصرية، في التوافد بالآلاف على شواطئ محافظة المقسمة على خمسة أحياء، هى: الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب، بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد.

وكثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ من جهودها لاستقبال المصطافين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجرى الشماسى وأصحاب الكافتيريات.

وانتشر منقذوا الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطئ، وذلك حفاظا على سلامتهم.