اليوم السابع
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إقبال كبير على الملاهى الشعبية فى حى الضواحى ببورسعيد.. لايف وصور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:49 م
إقبال كبير على الملاهى الشعبية فى حى الضواحى ببورسعيد.. لايف وصور إقبال كبير على الملاهى الشعبية فى حى الضواحى ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من الملاهي الشعبية "حارة العيد" بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وسط توافد كبير من الأهالي. 
 
 
شهدت "حارة العيد"، إقبال كبير من المواطنين، لقضاء عطلة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة خاصة بين الأطفال.
 
وتعتبر ملاهي الأطفال الشعبية أو كما يطلق عليها في محافظة بورسعيد "حارة العيد" بمثابة موروث شعبي لم يختفي من المناطق الشعبية بالمحافظة، رغم انتشار الملاهي الحديثة المطلة علي شاطيء المدينة الساحلية.
 
وتتميز "حارة العيد" بانخفاض أسعارها مقارنة بمدن الملاهي الأخرى، حيث تتراوح أسعار الألعاب ما بين 5 إلى 15 جنيه للعبة الواحدة، بينما دخول "حارة العيد" بالمجان دون دفع أي رسوم، بينما يجرى استقبال أطفال دور الأيتام بالمجان.
 
وتضم "حارة العيد" بجانب الألعاب أقسام لبيع ألعاب الأطفال بأسعار تبدأ من 5 جنيهات وحتى 20 جنيه، فضلا عن أقسام لبيع الحلوى والمأكولات والمشروبات بأسعار مخفضة.
الساقيه-القلابه
الساقيه-القلابه

 

العاب-الملاهي
العاب-الملاهي

 

العربات-المتصادمه
العربات-المتصادمه

 

فرحة-الأطفال-بالملاهي
فرحة-الأطفال-بالملاهي

 

لعبة-السلاسل
لعبة-السلاسل

 


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