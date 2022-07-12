كيف يتم تخزين لحوم الأضاحى؟ × 8 خطوات

كتبت آية دعبس

لا يقتصر تخزين اللحوم على توزيعها ووضعها فى الفريزر، بل يقول الأطباء البيطريين أن التخزين لابد أن يتم وفق خطوات صحية سليمة للحفاظ على صحة اللحوم وفوائدها، وهى:

1- ضع اللحوم على سطح مستوى كبير، بحيث لا تتكدس اللحوم فوق بعضها.

2- ضع اللحوم فى مكان نظيف بعيد عن الأتربة والشمس، ومتجدد الهواء لمدة من 4 إلى 5 ساعات، لإحداث التيبس الرمى، أو تشميع اللحم لمنع تكاثر البكتيريا.

3- ضع اللحم فى الثلاجة، وليس فى الفريزر لمدة عدة ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التيبس الرمى، لضمان انخفاض درجة حرارتها تماما.

4- لا تغسل اللحوم قبل التجميد، فقط تُشطف قبل الطهو وشطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

5- قم بتعبئة اللحوم فى أكياس شفافة، بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.

6- ضع أكياس اللحم بعد تفريغ الهواء منها لتجنب حروق التجميد، وضعها فى الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن.

7- احرص على جعل الدهون لأعلى، حيث أن الدهون سريعة الفساد لذلك يجب أن تتجمد فى وقت أقل.

8- تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.