اليوم السابع
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كيف تفرق بين لحوم الأغنام والماعز × 12 خطوة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:02 ص
كيف تفرق بين لحوم الأغنام والماعز × 12 خطوة الماعز
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه يمكن التفرقة بين لحوم الأغنام والماعز من خلال عدة أمور هى:
 
1- لحوم الأغنام :
الحيوانات الصغيرة : اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين وهو سهل التفتت .
الحيوان كبير السن : اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .
2- لحم الماعز :
- لون اللحم أحمر داكن وأحياناً يصبح بنفسجي مع ظهور رائحة مميزة للجنس، الدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج.
3-  الذيل يكون دقيق ورفيع ولا يحتوي دهن عند الماعز  أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية .
4- دهن الماعز لزج لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها  أما في الأغنام فهذه الصفة غير موجودة .
5- لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز ، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .
6- عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة ( احدى عظام الساعد) يعادل ضعف طول عظم المشط ، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.
7- عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .
8-  لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز، وعريض وقصير عند الأغنام .
9- عظم القص ( الذى يربط الاضلاع ببعضها) يكون محدب عند الأغنام ، ومسطح عند الماعز .
10-  يحتوى لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعز، و الرائحة المميزة لحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.
11- لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر .
12- يحتوي لحم الماعز على بروتين  أكثر من لحم الغنم.
 
 

لحم الماعز

لحم الغنم

انواع اللحوم

اللحمة



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