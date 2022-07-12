قفزة للمجلات العلمية لجامعة سوهاج فى تصنيف المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حققت إنجازًا غير مسبوق هذا العام بعد حصول مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال شهر يوليو 2022 في العديد من التخصصات المختلفة.

وثمن "عبدالخالق" اداء قطاع الدراسات العليا والبحوث في النشر العلمي بشكل مشرف حيث يعكس هذا التقدم إلى حد كبير الجهود المبذولة لدعم إحتياجات البحث العلمى وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، موجهاً التهنئة لجميع القائمين علي تلك المجلات العلمية لحصولها علي اعلي التصنيفات، مما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً .

واوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدمت في تقييم مجلاتها العلمية لهذا العام في تصنيف المجلس الاعلى للجامعات ، حيث تقدم للتقييم 16 مجلة علمية منهم 10مجلات حصلوا علي اعلي تقييم وهو 7 نقاط، وحصلت مجله واحده علي ٦,٥ أي قاربت لأعلى تقييم، وثلاثه مجلات اخري حصلت علي 6 نقاط، كما حصلت احدي المجلات علي ٥،٥ نقاط والاخري علي ٥ نقاط.

وأكد" النعماني" ان الجامعة تحرص علي بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة والإرتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث تم انشاء وحده للنشر العلمي بكل كلية تتبع مركز النشر العلمي للجامعة، بهدف جمع أبحاث كل كلية المصنف منها وغير المصنف والكتب والمؤتمرات، لقياس مركز الجامعة الحقيقي بالنسبة لنشر العلوم.

وذكر الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة انه طبقًا للتصنيف حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الطب البشري علي ٧ نقاط وهي Egyptian Journal of Neck Surgery and Otorhinolaryngology ومجلة Egyptian Journal of Clinical Ophthalmology ومجله Egyptian Journal of Orthopedic Research.

كما حصلت المجلة الدولية في الاثار Egyption Jornal of Archaeological and Restoration studies علي ٧ نقاط، كما حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كليه التربية علي ٧ نقاط وهي المجلة التربوية وSohag University International Journal of Educational Research ومجلة شباب الباحثين فى العلوم التربوية.

وحصلت كلاً من مجلة الدراسات الهندسية التي تصدر عن كلية الهندسة، ومجلة علوم وفنون التربية البدنية والرياضية التي تصدر عن كلية التربية الرياضية، ومجلة Egption Jornal of Lingustics and Translation

التي تصدر عن كلية الالسن علي 7 نقاط ايضاً.

كما حصلت المجلة المصري المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية التي تصدر عن كلية الآداب علي ٦،٥ نقطه، كما حصلت كلاً من مجلة كلية الاداب، ومجلة ابيدوس التي تصدر عن كلية الاثار، ومجلة شباب الباحثين التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث على 6 نقاط، واخيراً حصلت مجلة Sohag University faculty of Agriculutere التي تصدرها كلية الزراعة علي ٥،٥ نقاط، كما حصلت مجلة البحوث التجارية المعاصرة علي 5 نقاط.