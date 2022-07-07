"آداب سوهاج" تحتفل بتخريج الدفعة 43 بقسم الإعلام.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج الدفعة 43 من قسم الإعلام بشعبيته الصحافة والعلاقات العامة بكلية الآداب والبالغ عددها 100 طالب وطالبة، وسط أجواء من الفرحة والزغاريد من ذوي الخريجين، وذلك بقاعة المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

جاء الحفل بحضور الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس قسم الإعلام، والدكتورة سحر وهبي أستاذ متفرغ بقسم الإعلام، والدكتور صابر حارص أستاذ الاعلام بالكلية، ولفيف من الإعلاميين والصحافيين من أعضاء النقابة من خريجي قسم الإعلام، وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم بالكلية، والطلاب الخريجين وذويهم.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق في كلمته بالحفل، أن تاريخ قسم الإعلام بكلية الآداب على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمان يشهد له بالنجاح والتميز والتفرد، أسفر عن وجود عدد كبير من خريجيه ممن تقلدوا مناصب إعلامية ساطعة في سماء الإعلام المصري والعربي والأجنبي، موضحاً أن إدارة الجامعة لن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم المستمر لقسم الإعلام حتى بلوغ الهدف الأسمى وتحويله إلى كلية مستقلة بتكاتف جميع الجهود من أبناء القسم وخريجيه ممن اعتلوا المنابر الاعلامية المعروفة، مناشداً الخريجين بالتمسك بأخلاقيات المهنة والإلمام بواقع مشكلاتهم المجتمعية وتسليط الضوء عليها بشكل بناء لإيجاد حلول ناجزة لها، مختتماً كلمته بتهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، ومطالبا قسم الاعلام بفتح باب التعيين هذا العام كحالة استثنائية للحاصلين على المركز الأول من الخريجين بقسم الإعلام.

وألقى الدكتور محمود مراد كلمة مختصرة، هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن قسم الاعلام من الاقسام الاستثنائية والعريقة لكونه دائم التجديد والتطوير علاوة على تخريجه عدد كبير يعد من أهم رموز الاعلام في الوطن العربي، داعياً الطلاب أن يفتخروا بتخرجهم من قسم الاعلام، متمنياً لهم مستقبل باهر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد توفيق، عن سعادته البالغة بتشريف رئيس الجامعة الاحتفالية وستة من كبار الإعلاميين من خريجي القسم، موجهاً تهنئة للخريجين وشكر لأولياء أمورهم لمشاركتهم مشاعر ولحظات الفرحة، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه الدفعة حصول الطالب عربي محمد نعمان من ذوي الهمم والقدرات الخاصة على الترتيب الأول على الدفعة.

ومن جهتها، أكدت الدكتور فاطمة الزهراء، على اعتزازها وفخرها بأبنائها من خريجي الدفعة 43، مضيفةً أن قسم الإعلام يحتفل اليوم بتخرج الدفعة رقم 43 بقسم الصحافة والتي يبلغ عددها 100 طالب وطالبة، لافتة إلى أن القسم يزخر بالعديد من الكوادر الإعلامية البراقة وصل عددها إلى ما يزيد عن 1500 نقابي على مستوى الجمهورية من أبناء قسم الإعلام بالكلية، موضحة أن ما يميز الدفعة 43 هي إنشاء أستوديو للإذاعة مجهز بأحدث تقنيات البث والتسجيل، ساهم بشكل مباشر في تأهيل وتدريب عدد كبير من الطلاب بشكل عملي على مهارات وتقنيات العمل في وسائل الإعلام المختلفة، كاشفة عن وجود خطة مستقبلية للقسم تمكن الطلاب من الالتحاق بالتدريبات العملية في مجال الصحافة والإعلام بالتعاون مع صحف قومية ومواقع إعلامية وقنوات فضائية ذات صلة، بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من خطابات التدريب لطلاب العلاقات العامة لتلقي تدريباتهم بأماكن حيوية منها، مطارات سوهاج وأسيوط والقاهرة الدولي، وشركات المياه والاتصالات، مختتمة كلمتها بتوجيه تهنئة للخريجين وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين لم يبخلوا في تقديم جميع أنواع الدعم حتى وصلوا إلى هذه اللحظة من جنى ثمار التعب والنجاح، راجية من الله أن يحفظهم ويكونوا من أبناء الوطن الصالحين.

وألقى الدكتور صابر حارص كلمة، أشار فيها إلى أن طلاب الدفعة 43 تميزوا بالالتزام والأمانة العلمية والتمسك بالأخلاق المهنية والجدية في والاستذكار وتحصيل الدروس، مشاركاً الدكتورة سحر وهبي في تلقين الخريجين قسم التخرج، حيث ردد الخريجين من خلفه وسط فرحة وسعادة غمرت جميع نفوس الحاضرين.

ويذكر أن الحفل شمل عدد من الفقرات الفنية والشعرية، وكذلك تكريم الطلاب الخريجين على إجمالي أنشطتهم خلال فترات الدراسة ومنحهم شهادات شكر وتقدير.