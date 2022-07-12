فرنسا تغلق قضية هجمات باريس بعد الحكم على آخر إرهابى داعشى بالمؤبد

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الثلاثاء، غلق ملف قضية هجمات باريس التى حدثت فى 2015، بعد عدم استئناف صلاح عبد السلام، آخر شخص متبقى من الجماعة الإرهابية التى تسببت فى قتل 130 شخص.

وأدانت محكمة فرنسية الشهر الماضي عبد السلام بتهمتي الإرهاب والقتل، وأدين 19 آخرون للمساعدة في تنظيم هجمات 13 نوفمبر 2015 التي استهدفت قاعة موسيقى باتاكلان والحانات والمطاعم واستاد فرنسا الرياضي.

وقالت محكمة الاستئناف في باريس في بيان لها اليوم، إن أيا من المشتبه بهم العشرين لم يستأنف القرار.

وحُكم على الرجال الشهر الماضي بعد محاكمة استمرت 10 أشهر ، مع إصدار عبد السلام أشد عقوبة جنائية ممكنة في البلاد دون إمكانية الإفراج المبكر.

وفي تحدٍ في بداية المحاكمة ، قال عبد السلام إنه كان "جنديًا" في جماعة داعش الإرهابية والذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات ، لكنه اعتذر لاحقًا للضحايا.