فرنسا تخطط لتأميم شركة الكهرباء ضمن خطط السيطرة على ارتفاع الفواتير

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عن خطط للسيطرة الكاملة على مجموعة الطاقة فى محاولة للسيطرة على فواتير الكهرباء المنزلية المتصاعدة.

وارتفعت الأسهم في شركة مرافق الكهرباء الفرنسية EDF بعد تقارير تفيد بأن الحكومة الفرنسية مستعدة لدفع أكثر من 8 مليارات يورو (6.8 مليار جنيه إسترليني) لتأميم شركة الطاقة.

وذكرت وكالة رويترز أن تكلفة شراء 16٪ من أسهم EDF التي لا تمتلكها الحكومة بالفعل، بالإضافة إلى أى سندات قائمة قابلة للتحويل، قد تصل إلى 10 مليارات يورو.

يأتى ذلك ضمن خطط مواجهة استمرار ارتفاع التضخم وإجبار البنوك المركزية والسلطات المالية على سحب التحفيز، وأزمة الطاقة في أوروبا التي يبدو أنها على وشك أن تزداد سوءًا وتؤدى إلى ركود.