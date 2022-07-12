طبيبة بيطرية: وضع اللحوم بالثلاجة 5 ساعات بعد ذبح الأضحية لمنع تكون البكتيريا

كتبت ـ آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه بعد انتهاء ذبح الأضحية لابد من وضع الذبيحة في التبريد لمدة 24 ساعة، ثم تقطيعها، ومن ثم تستهلك أو تخزن بالتجميد، وفى هذه الحالة سوف يحصل على لحوم طرية وذات جودة عالية، ولكن قد تتعذر على الكثير من المستهلكين لعدم مقدرتهم على عملها في المنزل، ويجب أن تتم إما في المسلخ أو في محلات عرض اللحوم وذلك لتوفر غرف التبريد الكبيرة.

وأوضحت سالى، لـ"اليوم السابع"، أما فى المنزل، فيمكن وضع اللحوم بعيدا عن بعضها ولا نسمح بتراكمها فوق بعضها في مكان نظيف وجيد التهوية، وتشغيل المروحة، بعيدا عن الشمس لمدة من 4 لـ5 ساعات لحدوث تشميع اللحمة عن طريق تكوين حمض اللاكتيك الذى يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاقا أفضل، يتم وضع اللحوم في الثلاجة لمدة 5 ساعات أخرى حتى تكتمل عملية التشميع.

وأشارت إلى عدم غسلها قبل تجميدها، ثم تعبئة اللحوم فى أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد، مضيفة: ولسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس لا تزيد وزن الكيس عن كيلو، عند وضع الأكياس فى الفريزر اترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم، ثم يتم تقليب الأكياس فى الفريزر لضمان وصول التبريد لكل أجزاء اللحوم، لافتة إلى ضرورة التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة .