اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:24 م
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ضبط 500 طن من القمح المحلى بحوزة مالك مخزن بكفر الشيخ

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:03 م
ضبط 500 طن من القمح المحلى بحوزة مالك مخزن بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 500 طن من القمح المحلى بحوزة مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص، فى محاولة لتهريبها خارج المحافظة لبيعها فى السوق السوداء، تم الضبط بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.

حيث تم ضبط التاجر أ. م. س. من مركز مطوبس، وبحوزته الكمية المذكورة، أثناء قيامه بمحاولة تهريبها خارج المحافظة بسيارته الخاصة، للاتجار فيها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة، وقرار الحكومة بمنع تداول القمح بين المحافظات، خارج منظومة وزارة التموين، تحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


كفر الشيخ

القمح فى كفر الشيخ

النيابة العامة

السوق السوداء بكفر الشيخ

صوامع كفر الشيخ



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