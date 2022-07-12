ضبط 500 طن من القمح المحلى بحوزة مالك مخزن بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط 500 طن من القمح المحلى بحوزة مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية بدون ترخيص، فى محاولة لتهريبها خارج المحافظة لبيعها فى السوق السوداء، تم الضبط بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.

حيث تم ضبط التاجر أ. م. س. من مركز مطوبس، وبحوزته الكمية المذكورة، أثناء قيامه بمحاولة تهريبها خارج المحافظة بسيارته الخاصة، للاتجار فيها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقوانين المنظمة، وقرار الحكومة بمنع تداول القمح بين المحافظات، خارج منظومة وزارة التموين، تحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.