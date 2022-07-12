صور.. رفع إشغالات المحلات بشوارع قرى مركز الشهداء ومنع الشيشة بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

نفذت الوحدات القروية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم وبمتابعة رؤساء الوحدات بعدد من القرى حملات لإزالة التعديات، والإشغالات بشوارع القرى، والتي تتسبب في ضيق الشوارع، وصعوبة الحركة بها، وتنفيذ حملات أخرى على المقاهي لمنع تداول الشيشة، حفاظاً على الصحة العامة، وانتشار الأمراض، والأوبئة.

ومن جانبها تابعت ريهام بحبح نائب رئيس المدينة، رفع الإشغالات بشوارع قرية دراجيل بحضور عايدة نعيم رئيس الوحدة القروية بدراجيل، كما تابعت مها الشاذلي سكرتير الوحدة القروية بدنشواي حملات التفتيش على المقاهي بالقرية، وقامت شادية الهجين بالإشراف على إزالة التعديات، والإشغالات بشوارع قرية ساحل الجوابر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي، والمحلات، والشوارع لرفع الإشغالات لتيسير حركة المرور، والالتزام بالمعايير، والإجراءات الصحية داخل المقاهي.



جانب من الحملات المكبرة



جانب من الحملات المكبرة