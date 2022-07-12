رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالطريق العام خلال إجازة العيد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

وفى هذا الصدد، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال منظومة النظافة بالورديات الصباحية والمسائية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة، حيث تابع أعمال رفع ما يقرب من 120 طن تجمعات قمامة من محطة المناولة الوسيطة، فضلا عن إزالة تراكمات ومخلفات الهدم من علي مصرف أجهور الرمل بطريق إسطنها بنطاق الوحدات المحلية بقرى بجيرم وشبرابخوم وأشليم وطه شبرا وأم خنان ، فضلا عن متابعة منظومة النظافة بشبرا قبالة وكفر السلاميه و كفر اشليم وقرى ابنهس بمنطقة المقابر وجمال الاشقر طريق محطة صرف صحى ابنهس ومصطاي والرمالي وكفر الاكرم.

وفى منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الوردية المسائية بمنظومة النظافة بمشروع سبل بزاوية رزين بمعدات الحملة الميكانيكية ، فضلا عن رفع نواتج التطهير أمام سلخانة سنجرج بمنشأة سلطان وطريق الأسفلت ببرهيم وقرية الحامول ، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة كشافات أعمدة الإنارة بطريق (25) سدود وقرية برهيم وتم تغيير التالف منها بأخرى جديدة ومراجعة العوازل الكهربية بالأعمدة حفاظا على أرواح المواطنين، فيما تابع رئيس المدينة الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من نظافتها وفتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبالهم بمناسبة إحتفالات العيد.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بطريق بركة السبع / جنزور وبركة السبع / هورين، فضلا عن متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق الحربى بمدخل قرية هورين، وفى مركز السادات ، تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بالطرق الرئيسية بنطاق الوحدات المحلية بكفر داوود و الطرانة والاخماس و خطاطبة البلد لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء انتظام سير العمل بالحملة الميكانيكية للتأكد من أداء الأعمال المقررة بالشكل المطلوب وخروج المعدات لمباشرة أعمالها في التوقيتات المناسبة خلال الفترتين الصباحية و المسائية، فضلا عن متابعة منظومة النظافة بكافة الوحدات القروية لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم أولا بأول حفاظا على الصالح العام، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال رفع تجمعات القمامة بمقلب تلا العمومى وتحميل (90) طن مخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، هذا وقد قامت رئيس حى شرق شبين الكوم بشن حملات نظافة مكبرة بنطاق الحى للتأكد من رفع تجمعات القمامة والأتربة من المربعات السكنية والشوارع الرئيسية والجانبية باستخدام السيارة المكنسية وتفريغ كافة صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية حرصا على المظهر العام.

فيما قام رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالمرور الميدانى الحملة الميكانيكية لمتابعة سير العمل ومراجعة خطوط السير وسجلات الوقود والتأكد من خروج المعدات للعمل في المواعيد المحددة لها لدعم منظومة النظافة وحصر المعدات المعطلة والتوجيه بسرعة أعمال الصيانة الدورية حفاظا على الصالح العام، بالإضافة إلى متابعة أعمال قسم الكهرباء بنطاق المدينة،حيث تم صيانة أعطال الإنارة العامة بعدد من شوارع المدينة.

كما تم تغيير العوازل والتأكد من النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.