صحة المنوفية: المرور على 39 مستشفى خاصا خلال العيد.. اعرف التفاصيل

المنوفية – فريق المحافظات

أجرى فريق العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والإدارات الطبية التابعة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، خلال أيام الوقفة وإجازة عيد الأضحى المبارك جولات متفرقة والمرور على 39 مستشفى خاصة على مستوى المحافظة منذ بدء خطة التأمين الطبي التي أطلقتها وزارة الصحة و السكان تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وحتي الاثنين الموافق ثالث أيام العيد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان و تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالمرورات المكثفة لأحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة .

تم خلال الجولات التأكد من تأمين الفعاليات والأنشطة والاحتفالات بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، ضماناً لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

كذلك تم التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى و الالتزام بمعايير الجودة و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع الأقسام بكل مستشفى على حده وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصةً بأقسام الاستقبال والطوارئ.

ويُهيب وكيل صحة المنوفية مشدداً وكذلك فريق العلاج الحر بجميع العاملين بالمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة الالتزام برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.