وكيل "صحة المنوفية" يتفقد سير العمل بمستشفى زاوية الناعورة

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية لسير العمل بمستشفى زاوية الناعورة بمركز الشهداء لمتابعة استعدادات صحة المنوفية لخطة التأمين الطبي التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور جمال رشاد مدير المستشفى والأطقم الطبية.

ويذكر أنه قد تم تفقد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بسعة 20 ماكينة غسيل كلوي، كما تم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والمعمل والوقوف على مدى جاهزية كافة الأقسام وتوافر أرصدة كافية من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم بجميع فصائله، كما تفقد قسم الحضانات الجديد المزمع افتتاحه قريباً بسعة 37 حضانة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني حيث تم الوقوف على آخر المستجدات وأهم الاحتياجات اللازمة للإسراع من وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وأشاد وكيل صحة المنوفية بدور ممثلي المجتمع المدني ومدى التنسيق الفعال بين صحة المنوفية وجميع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق المحافظة، وفي ختام جولته التفقدية تقدم وكيل صحة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم المقدمة للخدمة بالمستشفى وشَدَّد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والالتزام بعقد غرفة الأزمات بالمستشفى على مدار الساعة وربطها بغرفة الأزمات المركزية بديوان المديرية مع الالتزام بالنوبتجيات بأقسام الاستقبال والطوارئ على مدار أيام العيد.