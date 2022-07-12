سفير موسكو لدى برازيليا: روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية

كتب أحمد عرفة

أعلن السفير الروسي لدى البرازيل أليكسي لابيتسكي أن روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال السفير الروسي لدى البرازيل، أن المفاوضات بين وزارتي الطاقة الروسية والبرازيلية، وبين الشركات التي تنقل الطاقة جارية. أعتقد أننا سنكون قادرين على رؤية نتائجها الإيجابية قريبا.

وأوضح السفير الروسي لدى البرازيل أنه ليس من الضروري توقع نتائج المفاوضات في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمى، متابعا: يجب أن تفهم جيدا أنه في الظروف الحالية، وبسبب الوضع غير المستقر في أسواق الطاقة الدولية، من الضروري التحدث عن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم بعد توقيع العقود فقط.